Un motopeschereccio di Marinella di Selinunte è andato improvvisamente in avaria imbarcando acqua, e costringendo i due pescatori ad abbandonare la barca. A fatica e con l’aiuto di alcuni bagnanti sono riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia antistante il Faro di Capo San Marco.

Uno dei due occupanti della barca, un 62enne, però, non è riuscito a rientrare ed è stato salvato dai vigili del fuoco con l’elicottero “Drago 142”, allertato dalla sala operativa del Comando provinciale di Agrigento. Al porto sono intervenute le ambulanze. I due pescatori portati in ospedale non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è successo lungo la costa al largo del litorale di Arenella-Capo San Marco di Sciacca. A coordinare le operazioni la Capitaneria di porto di Sciacca.