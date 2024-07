E’ doloso l’incendio che ha danneggiato una casa di campagna a Cianciana in contrada “Albano”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione avvisati da un passante e i vigili del fuoco del distaccamento di Cammarata che si sono occupati dell’opera di spegnimento. I proprietari della residenza, a quanto pare, vivono stabilmente all’Estero. I militari dell’Arma hanno trovato i segni di effrazione da scasso sulla porta d’ingresso. Il rogo sarebbe stato appiccato in due punti differenti dell’abitazione: al piano terra e nella camera da letto al primo piano.

All’interno della casa rurale è stato trovato anche un piede di porco, verosimilmente utilizzato per forzare la porta d’ingresso, ed un power bank. I due oggetti sono stati posti sotto sequestro. Il danno ammonta a circa 7 mila euro e la casa non è coperta da polizza assicurativa. La zona dove si è verificato l’incendio non è “coperta” da telecamere di videosorveglianza.