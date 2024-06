Finisce a processo con l’accusa di stalking per aver perseguitato per alcuni mesi l’ex compagna, una donna più grande di lui di quasi venti anni. Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato nei confronti di un ventiseienne di nazionalità tunisina, residente ad Agrigento.

La vicenda risale allo scorso anno. Secondo l’accusa, il giovane non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione sentimentale cominciando a perseguitare la donna da marzo fino a dicembre. Atti persecutori e minacce ripetute anche sul luogo di lavoro dell’agrigentina, in un locale di via Atenea.

Dopo l’ultimo episodio la donna ha denunciato l’ex compagno. La persona offesa è stata sentita in aula dal giudice del tribunale di Agrigento Michele Dubini. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppina Ganci mentre la donna è assistita dall’avvocato Teresa Alba Raguccia.