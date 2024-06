I militari della Guardia di finanza della sezione operativa navale di Licata hanno bloccato e multato un pescatore di frodo catanese mentre era impegnato nella raccolta di ricci di mare nelle acque antistanti il porto licatese. L’uomo è stato sorpreso con circa 5.000 esemplari di riccio, prelevati in violazione del divieto di pesca per fermo biologico nei mesi di maggio e giugno. I ricci, dopo il parere favorevole rilasciato dai sanitari del dipartimento di prevenzione veterinaria del distretto di Licata, sono stati rigettati in mare. Sequestrata l’attrezzatura utilizzata per la presca.