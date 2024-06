C’è anche un 51enne agrigentino fra i destinatari degli 11 fogli di via obbligatori emessi, nelle ultime ore, dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. Si tratta di un uomo già denunciato, dagli agenti della sezione Volanti di Caltanissetta, per atti persecutori e molestie nei confronti di una donna nissena. Il 51enne avrebbe ricontattato la vittima tornando a molestarla. All’agrigentino è stato dunque ordinato di lasciare il territorio di Caltanissetta con divieto di farvi ritorno della durata di due anni. Dall’inizio dell’anno, la Questura di Caltanissetta ha irrogato 100 misure di prevenzione: 53 avvisi orali, 18 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 17 Daspo urbani, 11 fogli di via obbligatori e 1 Daspo. Alcuni di questi provvedimenti hanno riguardato degli agrigentini.