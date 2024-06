Un cinquantenne di Palma di Montechiaro è finito ai domiciliari in una comunità dopo le denunce degli anziani genitori che lo hanno accusato di ripetute aggressioni e minacce al fine di consegnare del denaro per comprare la droga. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’indagato, che è stato portato in una struttura di recupero a Santa Margherita Belice, è difeso dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra. Il cinquantenne avrebbe ripetutamente minacciato e picchiato i due anziani genitori.