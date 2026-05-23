Avrebbe insultato, minacciato di morte, pedinato e perseguitato l’ex fidanzata. E in un’occasione l’avrebbe bloccata contro un muro e palpeggiata dopo averle sputato. La Procura di Agrigento ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un 42enne di Favara.

L’atto, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal sostituto procuratore Annalisa Failla. I fatti contestati risalgono al periodo 2023-2024.

La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri. All’uomo viene contestato anche il reato di sostituzione di persona poichè, utilizzando i dati personali della donna, avrebbe aperto dei profili falsi sui social.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp