All’Alt della polizia, invece di accostare e fermarsi, ha accelerato ed è riuscito a scappare. Ma non l’ha fatta franca: poco più tardi è stato identificato. E’ successo ad un posto di controllo degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento alla rotonda Giunone, sotto la collina della Valle dei Templi.

Un pensionato settantenne di Canicattì, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di fuga pericolosa. Perché l’uomo sia fuggito, sottraendosi al controllo, non è chiaro.

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