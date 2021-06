Perquisito salta fuori un coltello: denunciato pregiudicato

Aveva con sé un coltello, con manico in legno e una lama di 8 centimetri, che nascondeva nel porta oggetti dell’auto. Si tratta di un pregiudicato, residente in un centro della provincia di Caltanissetta, denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi, e oggetti atti ad offendere. Ad intervenire, nella giornata di ieri, sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata, nel corso di un’attività di controllo disposta dalla Questura di Agrigento, per prevenire il rischio di assembramenti nei luoghi di maggior aggregazione.

Gli agenti, in una zona centrale, dopo aver notato due auto parcheggiate in modo da rendere difficoltoso il passaggio del traffico, hanno deciso di intervenire, rintracciando i proprietari in un vicino bar. Dopo i controlli, hanno riscontrato che erano due pregiudicati della provincia di Caltanissetta, ed è stato disposta la perquisizione personale e dei mezzi.

Questo ha permesso di trovare, dentro l’auto di uno dei due, un coltello per il quale il proprietario dell’auto non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Entrambi i conducenti sono stati sanzionati amministrativamente per la sosta irregolare dei veicoli. Ai due applicato il Foglio di Via Obbligatorio, per l’inibizione agli stessi di ritornare nel territorio di Licata, per i prossimi tre anni, senza preventiva autorizzazione.