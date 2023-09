Avrebbe rubato telefonini e soldi ad alcuni passeggeri della nave e poi, dopo la perquisizione della sua auto, sono saltati fuori oltre 300 grammi di cocaina. La polizia ha arrestato, alcuni giorni fa, un venticinquenne di Sciacca, Ismaele Cammarata, partito da Genova a bordo del traghetto “Excelsior” della Gnv e diretto al porto di Palermo. E’ stato il personale della security di bordo della nave, secondo quanto ricostruito, a fermare il giovane sorpreso a rubare alcuni oggetti di valore.

Il comandante della nave, dopo aver raccolto le denunce delle vittime, ha contattato la polizia segnalando l’accaduto e ha trattenuto il saccense vicino alla reception in attesa dell’attracco. Arrivati a destinazione, gli agenti della polizia di frontiera marittima sono saliti sulla nave per identificare e perquisire il venticinquenne che aveva in tasca, tra le altre cose, la chiave di una Fiat Punto. Gli investigatori hanno quindi deciso di perquisire l’auto.

Cammarata è stato portato negli uffici di polizia mentre la vettura, una volta sbarcata, è stata ispezionata da Cheyenne, il cane antidroga delle Unità cinofile della polizia, che ha iniziato a puntare in direzione del portabagagli dell’utilitaria. Al suo interno, dentro un sacchetto di plastica, c’erano tre involucri contenenti complessivamente 330 grammi di cocaina.

Alla luce di quanto emerso la droga è stata sequestrata e inviata in laboratorio per gli accertamenti mentre il giovane, su disposizione del pubblico ministero Renza Cescon, è stato arrestato e portato nel Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagati la misura cautelare della detenzione in carcere.