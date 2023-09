Agrigento va in controtendenza, questa volta in positivo! Mentre in altre parti d’Italia i teatri chiudono le loro porte, qui il Teatro dell’Efebo riapre nella magnifica cornice della cavea della Valle dei Templi, all’interno del Giardino Botanico gestito dal Libero Consorzio Comunale. Un’opportunità straordinaria per unire le forze e far crescere l’attività culturale nella nostra città, in vista anche di Agrigento2025.

Situato a monte della Valle dei Templi, il nuovo Teatro dell’Efebo sorge sui resti di una cava in cui gli schiavi cartaginesi, reduci dalla battaglia di Himera, estrassero i blocchi tufacei per la costruzione dei maestosi templi di Akràgas. Questo spazio, rimasto intatto per secoli, è stato recentemente restaurato e messo in sicurezza grazie al finanziamento del POC asse10, evidenziando al contempo i resti di un antico ipogeo idraulico.

L’intitolazione del teatro all’Efebo è un omaggio alla ricchezza artistica e culturale di Akràgas, celebrando la storia di questo luogo, il Giardino Botanico, dove fu rinvenuta la celebre scultura dell’Efebo, ora esposta al Museo Griffo. Questa scelta è anche un segno di speranza per le nuove generazioni di agrigentini, rappresentando la bellezza, la genuinità, l’energia e la vitalità dei giovani, trasmettendo un messaggio di speranza per il futuro.

Il primo spettacolo inaugurale, “IdeAli – Il pensiero in equilibrio,” curato dalla Savatteri produzioni, darà inizio a un ciclo di rappresentazioni legate al mito che caratterizzerà il nuovo teatro.

Il progetto del Teatro dell’Efebo si estende anche al turismo degli eventi, un settore in crescita. Agrigento, con la sua forte attrattiva turistica internazionale, intende sfruttare questa opportunità. In un contesto in cui la permanenza media dei turisti è di soli un giorno e mezzo, la città mira a offrire un’esperienza più ricca e coinvolgente. Il settore turismo della Provincia sta lavorando a una proposta specifica di turismo degli eventi, sfruttando l’apertura del nuovo teatro per integrare l’offerta ricettiva e attrarre visitatori motivati dagli eventi culturali.

In occasione della presentazione di questa ambiziosa iniziativa, hanno partecipato figure di spicco, tra cui il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’Assessore Regionale al Turismo, Manlio Messina, il regista teatrale, Marco Savatteri, e il Direttore Artistico, Gaetano Aronica. Questo segna l’inizio di una nuova era per la cultura e il turismo ad Agrigento, promettendo opportunità straordinarie per la città e i suoi abitanti.