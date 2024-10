Strada mai ripristinata, strada al buio e disagi e pericoli costanti per automobilisti e pedoni in alcune zone del quartiere commerciale di Villaggio Mosè. In via dei Fiumi da mesi un tratto di strada è stato transennato in seguito al cedimento del manto stradale. Nessuno si è preso l’impegno di intervenire. I residenti chiedono l’immediato ripristino dell’arteria. Le persone che abitano nella zona hanno anche notevoli problemi di parcheggio per il restringimento della carreggiata. E disagi anche in Piazza del Vespro, dove sempre più spesso si verificano dei blackout, per cause sconosciute, lasciando il rione al buio. Una situazione di pericolo per residenti e automobilisti.

