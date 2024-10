Momenti di paura, questa sera, in via Francia a Palma di Montechiaro. Un’autovettura, modello Mercedes, in marcia ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno domato il rogo. Le persone a bordo del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato alcuna ferita. L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione la causa delle fiamme è di natura accidentale.

