La navigazione sul web, sebbene sia particolarmente utile per informarsi, studiare, lavorare e intrattenersi, espone tantissimi utenti a pericoli informatici. Quali sono i rischi più riscontrati e come difendersi da tali problemi?

I rischi del web

Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, un crimine su cinque viene commesso online, condizione che espone diverse vittime a perdita di dati personali, di denaro e in alcuni casi nel blocco della propria attività lavorativa online. Per quanto aziende e privati utilizzino sempre più VPN gratis PC, non tutti sfruttano software di terze parti per navigare in serenità.

Quali sono però, i rischi più comuni in cui ci si può imbattere? Il Phishing è sicuramente il sistema più comune, questo sfrutta le vulnerabilità del proprio dispositivo elettronico per installare virus nascosti e rubare i dati sensibili della vittima.

Cliccando su un banner pubblicitario online o navigando all’interno di alcune pagine web si può incorrere anche in vere e proprie truffe. Spesso anche siti di eCommerce o gli annunci privati sono uno strumento efficace per i malintenzionati.

Ulteriore rischio che gli utenti possono riscontrare sul web è il furto di identità. Non è difficile trovare profili falsi sul web con la propria immagine o con alcuni dati sensibili sulle proprie attività quotidiane. Sebbene nella gran parte dei casi siano i personaggi pubblici a subire maggiormente tale rischio, anche i privati potrebbero imbattersi in un problema di questo tipo, soprattutto se hanno avviato un’attività lavorativa dove la componente digitale è molto importante.

Come difendersi dai pericoli della rete

Le truffe, siano esse indotte dal Phishing o dal download di file malevoli da fonti terze, in molti casi sono legate alle distrazioni degli utenti. Infatti, con un po’ di attenzione si possono evitare e riconoscere i rischi appena elencati. Cosa si può concretamente fare per esporsi il meno possibile ai rischi informatici sul web?

Password efficace

Prima di tutto è essenziale scegliere una password sicura per i propri account online, siano essi legati a Google, Meta o a piattaforme simili. Impostare una password complessa rende molto difficile la sua identificazione ai malintenzionati.

Antivirus

Gli utenti possono anche installare un antivirus sul proprio PC, smartphone o dispositivo elettronico. Tale software consente di avere un monitoraggio in tempo reale dei file scaricati o delle pagine web su cui si sta navigando. Alcuni programmi possono identificare gli allegati malevoli all’interno della posta elettronica ricevuta.

Download

Come anticipato, spesso ci si imbatte in truffe o rischi informatici a causa di disattenzioni. Prima di scaricare un file o un programma è indispensabile controllare la fonte e verificare che la piattaforma utilizzata sia affidabile. Il protocollo https:/ è sicuramente più sicuro del protocollo http:/.

VPN (Virtual Private Network)

Tra le soluzioni più efficaci per contrastare i rischi informatici c’è la VPN. Questo software permette di creare un tunnel criptato tra il dispositivo dell’utilizzatore e il web, rendendo di fatto molto complicato l’accesso ai malintenzionati. Scaricando una VPN su smartphone o come estensione per browser web, in pochissimi secondi si può proteggere la propria navigazione online. Non tutte le virtual private network sono identiche tra loro, alcuni servizi propongono un numero maggiore di server e di funzionalità per la sicurezza online.