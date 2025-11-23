Ha perso il controllo a causa della pioggia l’uomo finito fuori strada nel pomeriggio di sabato, mentre era alla guida della sua Fiat Punto. L’auto si è ribaltata prima di finire la corsa. L’incidente stradale si è verificato in via Papa Luciani, lungo la provinciale che dal centro urbano di Agrigento porta alla rotatoria degli Scrittori.

L’automobilista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Quindi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura per effettuare i rilievi.

