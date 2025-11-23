Ubriaco si è messo al volante della sua auto. All’improvviso, dopo aver perso il controllo alla guida, è finito fuori strada. A finire nei guai un quarantenne libero professionista di Favara. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il fatto è accaduto, l’altra notte, nei pressi del viale Ernesto Che Guevara a Favara. L’uomo è rimasto lievemente contuso ma ha rifiutato le cure ospedaliere. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza cittadina. E i militari subito hanno capito che, aveva un alito vinoso.

Lo stato di ubriachezza è stato riscontrato dai successivi accertamenti, dove è risultato positivo con un tasso alcolemico tre volte il limite consentito dalla legge. Per lui è, quindi, è scattata la denuncia, oltre alle sanzioni amministrative e al ritiro della patente di guida.

