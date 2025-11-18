Con l’auto è finito fuori strada. Un trentasettenne è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è giunto in elisoccorso. L’incidente stradale è avvenuto, ieri notte, lungo la strada di Ponente, a Lampedusa. L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora al vaglio, l’utilitaria è uscita fuori dalla sede stradale.

Lo schianto è stato violento. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 che ha disposto l’immediato trasferimento al presidio ospedaliero palermitano. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa e Linosa, intervenuti sul luogo, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo in transito. La Punto è stata posta sotto sequestro.

