Maxi furto al supermercato “Md” di Realmonte, lungo la strada statale 115. Ignoti malviventi, dopo aver scardinato una finestra sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale. Una volta dentro hanno scardinato due casseforti all’interno delle quali era custodito probabilmente l’incasso degli ultimi giorni. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 22 mila euro.

A fare la scoperta è stato un responsabile del supermercato che ha immediatamente allertato il 112. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, per risalire agli autori. Sul maxi “colpo”, i militari dell’Arma, hanno notiziato la Procura di Agrigento. Chi ha agito sapeva come muoversi ed era probabilmente a conoscenza che le due casseforti fossero piene di soldi.

