Perconti (M5S): presentata interrogazione per sostenere i commerciali del turismo

“È necessario intervenire sulla sostenibilità economica nel breve periodo, gli ultimi decreti a favore del turismo non hanno considerato tra le professioni la figura dei commerciali del turismo, che rappresentano uno snodo fondamentale di dialogo tra la rete distributiva e i fornitori di servizi nei vari segmenti di questo settore, quali Tour Operator, Compagnie Aeree, Catene Alberghiere” – così scrive in una nota Filippo Perconti, portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, componente della commissione attività produttive.

“Ho presentato un’interrogazione al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per amplificare le richieste della categoria che rivendicano il diritto al lavoro e soprattutto alla sopravvivenza, nonchè auspicare la creazione di un codice ATECO specifico”.

“Vorrei fornire il giusto rilievo ad un settore, quello del turismo, che sostiene da anni il nostro Paese; è nostro dovere fornire una risposta equa ed efficace all’emergenza, affinché si possa dissipare questo clima di insostenibile incertezza” – conclude Perconti.