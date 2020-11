Covid in Sicilia. Maxi sequestro di mascherine irregolari

La Guardia di finanza di Termini Imerese ha sequestrato 843 mascherine di protezione (non presidio medico), esposte per la vendita in un locale commerciale, ubicato a Termini Imerese, gestito da un cittadino di origini bengalesi.

Secondo le Fiamme Gialle le mascherine, realizzate in tessuto non tessuto e in stoffa, erano prive dei dati identificativi del produttore e distributore, e in alcuni casi senza i requisiti generali di sicurezza, in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti.