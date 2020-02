Perconti (M5S): incontro proficuo tra intergruppo Aree Interne e il ministro per il Sud Provenzano

“Si è svolto l’incontro tra l’intergruppo parlamentare per le Aree Interne e il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Provenzano; un momento voluto per approfondire il tema degli strumenti a sostegno di queste aree, una priorità della nostra programmazione politica” – così interviene Filippo Perconti, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

“Le problematiche e gli obiettivi di coesione territoriale per queste aree sono presenti nella Strategia Nazionale, abbiamo analizzato come sostenere la transizione verso un’economia che sappia utilizzare sapientemente le risorse – rammenta il deputato – gli ambiti da promuovere sono eterogenei: interventi di riqualificazione territoriale, infrastrutture a supporto dell’economia locale per i settori agricoli e del turismo, per i servizi alle imprese e ai cittadini, impianti per l’efficientamento energetico”.

“La dimensione territoriale rappresenta un tema di particolare interesse che si riflette nella Strategia nazionale Aree Interne, che suggerisce di riguardare l’Italia da un punto di vista che non è quello dei centri di sviluppo, ma quello di aree considerate erroneamente marginali; attraverso un approccio innovativo e metodologie di lavoro sul e per il territorio, continueremo ad assicurare il nostro impegno politico e istituzionale – conclude Perconti.