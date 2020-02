Come sta il M5S ad Agrigento? In occasione dell’Agorà che si è tenuto in via Pirandello, abbiamo testato il polso al movimento. Il direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio ha intervistato il deputato nazionale Michele Sodano, la consigliera comunale Marcella Carlisi, e l’assessore al comune di Porto Empedocle Salvatore Urso. GUARDA IL VIDEO