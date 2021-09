Percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti di utilità collettiva

Prosegue, a Licata, l’operato dei percettori del reddito di cittadinanza coinvolti dall’Amministrazione Comunale in progetti di utilità collettiva. Grazie al progetto “ Rifacciamo il look ”, rivolto esclusivamente al ripristino del decoro urbano, i cittadini coinvolti (25

unità) stanno rendendo più accoglienti e ospitali gli spazi urbani. Lo rendono noto il Sindaco

Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Servizi Sociali e al Verde Pubblico Calogero Scrimali . I progetti (P.U.C.) approvati dalla Giunta Municipale sono quattro e sono rivolti esclusivamente ai precettori del reddito di cittadinanza (150 unità complessive previste) per il loro utilizzo a supporto di alcune attività dell’Ente per un impegno non inferiore alle otto ore fino a un massimo di sedici ore settimanali per un totale di sei mesi. <<L’ Amministrazione Comunale – sostiene l’assessore Calogero Scrimali – è molto soddisfatta dell’impegno sin qui profuso dai concittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, coinvolti nel ripristino del decoro della città con il progetto

“Rifacciamo il look” . Dopo gli interventi operati nel centro storico, sono state da poco ultimate le

attività di pulizia e ripristino del decoro in via Palma, via Campobello e via Architetto Licata, traverse comprese. Questo progetto – conclude

Scrimali– che al pari degli altri, rappresenta un’importante occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari che per l’intera collettività,

proseguirà coinvolgendo altre zone periferiche della città”.