Saranno oltre 4 milioni le persone in viaggio per il ponte di Pasqua, secondo Anas. La Societa’ del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in vista dell’aumento dei flussi di traffico sulla propria rete stradale e autostradale dovuti agli spostamenti alle festivita’ pasquali, per garantire una migliore percorribilita’ e prevenire disagi alla circolazione ha deciso di rimuovere 404 cantieri (il 63 per cento del totale). Sui restanti 242 cantieri inamovibili Anas ha previsto un programma di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte piu’ critiche. Durante le festivita’ sara’ aumentata anche la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale. L’esodo pasquale comportera’ un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Le persone in viaggio fra oggi e domani per le vacanze saranno circa quattro milioni in un contesto che stima a 32 milioni i transiti totali registrati dai sensori distribuiti lungo le strade Anas. E’ prevista una crescita del traffico superiore di circa il 15 per cento nella giornata di oggi, giovedi’ 28 marzo, e di circa il 5 per cento nella giornata di domani, venerdi’ 29 marzo, rispetto alla media settimanale. Come negli anni precedenti, le destinazioni preferite dai turisti si confermano Toscana, Puglia, Campania e SICILIA.