Il Teatro Pirandello e il Monastero di Santo Spirito al centro della trasmissione

Nel giorno di Pasqua, Agrigento accoglierà una sorpresa speciale per i suoi abitanti. Il programma storico “Paesi che Vai… Luoghi, Detti, Comuni…”, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, farà tappa nella suggestiva città, promettendo un viaggio emozionante alla scoperta dei suoi tesori nascosti.

Trasmesso su RAI DUE dalle 14.00 alle 15.00, gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare il Teatro Pirandello e il monastero di Santo Spirito, punti focali di questa straordinaria trasmissione televisiva. Un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino la storia e la cultura di Agrigento.

Per coloro che non potranno seguire la trasmissione in diretta, sarà possibile recuperarla su RaiPlay, assicurandosi di non perdere questa speciale occasione di scoperta e divertimento.

Agrigento si prepara così ad accogliere con entusiasmo e orgoglio questa eccezionale opportunità di visibilità nazionale, celebrando la propria bellezza e ricchezza culturale.