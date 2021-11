Per Naro nella DMO Valle dei Templi sarà un Natale speciale

Perfezionato l’iter di adesione del Comune di Naro nella DMO del Distretto Turistico Valle dei Templi, il Comune della Fulgentissima partecipa alle iniziative organizzate dalla rete distrettuale, con un suo maestoso e inusuale albero natalizio che verrà realizzato assieme al Distretto. “L’adesione era già avvenuta, ma occorreva la formalizzazione di alcuni adempimenti per rendere immediatamente operativa la nostra partecipazione alle attività del Distretto – spiega il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara -. Lo conferma questa prima iniziativa, di cui non vogliamo svelare troppo per non sciupare la sorpresa. Sono convinta che essere parte di una DMO comporti esserlo in modo attivo per uno sviluppo condiviso delle attività di promozione del territorio”. La notizia giunge a breve distanza di tempo da altre adesioni formalizzate dopo l’evoluzione del Consorzio in una funzione anche di Destination Management Organization. “La formalizzazione dell’adesione di Naro- spiega l’amministratore del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa – è in linea con una fase di sviluppo del consorzio e coincide con la condivisione di un’attività promozionale per il Natale che coinvolgerà diversi Comuni. Con azioni come questa intendiamo sostenere il sistema turistico del territorio e favorire quei processi aggregativi che potenziano tutte le iniziative di qualificazione e valorizzazione dell’offerta in modo integrato: dal turismo culturale a quello scolastico, da quello della terza età a quello enogastronomico, a quello letterario, religioso, naturalistico” .