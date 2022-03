Per la prima volta a Licata, la grande città viaggiante dell’ Internazionale Happy Circus.

Dal 3 al 13 marzo lo show con la grande carovana di attrazioni artisti pluripremiati, cavalleria, esotico, savana e rettili.

La grande città viaggiante dell’Internazionale Happy Circus di Fulvio Medini, per la prima volta a Licata dal 3 al 13 marzo, sotto la direzione artistica di Donna Orfei, presenta uno show ricchissimo, con artisti premiati al Festival di Latina, cavalleria, esotico, savana e rettili, il circo con pù animali in Italia, con ben 7 animal trainers numbers. Sguardo attento al sorriso dei piccoli e dei grandi spettatori, Happy Circus è un mondo fantastico, sotto il grande chapiteau, allegria, accoglienza e divertimento sono le parole mantra per i produttori dello show, Fulvio, Daniele e Bruno Medini.

Il grande e confortevole chapiteau, si trova in via Salso. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni, ore 17.30 e ore 21.15; domenica, ore 16.30 e ore 19.30. E’ possibile visitare lo zoo con una grande varietà di animali, sabato e festivi dalle 10.00 alle 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 3208814679 o il 3336436110 o visionare, la pagina Facebook Happy Circus. Saranno osservate tutte le normative anti Covid, mascherina da portare con sé.

Happy Circus vi condurrà nel magico mondo del circo con Fulvio Medini, speaker dello spettacolo, si passa da uno scenario all’altro durante le esibizioni, dal Western allo stile Indiana Jones, alla savana. Uno show di forte intensità, due ore di divertimento ed emozioni: il leggendario clown Vladi Rossi, premiato al Festival di Latina; acrobati, giocolieri, antipodisti, equilibristi; al filo l’equilibrista Sonny Giganti Junior; campionessa di pole dance acrobatica, Ljuba Medini, alta giocoleria con Hernani ed ancora evoluzioni aeree con Leonard e l’abilissima antipodista Suellen Casu; maestosa cavalleria, le meravigliose tigri bianche di Tairo Caroli; gran valzer di animali esotici, con Ives Casu, cammelli, lama, zebra, watussi, yak e non poteva mancare l’ ippopotamo Hyppo; l’elefantessa Baby con la sua amata trainer Desire Caroli; i simpatici pony ammaestrati, gli eleganti cani, barboni inglesi della famiglia Jostmann, esibizione premiata al Festival di Latina; l’incantatore di serpenti Karacawa e la bellissima Xena con gli amici rettili e non solo, dal coccodrillo ai serpenti, alle tarantole; gli immancabili personaggi cartoon. Svelare tutto impossibile, scoprire lo show è possibile all’Happy Circus, dove la magia e lo stupore aleggiano sull’imponente chapiteau.