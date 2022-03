Devono scontare sei mesi di reclusione: due arresti

Devono scontare, entrambi, sei medi di reclusione. Uno per i reati di minaccia e percosse, l’altro perché nonostante il foglio di via emesso dal Questore era tornato ad Agrigento. Due persone, entrambe residenti a Palma di Montechiaro, sono stati arrestati dai poliziotti del Commissariato cittadino, e sottoposti alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Sei mesi di reclusione domiciliare deve scontare M.L., di 59 anni, ritenuto responsabile di minaccia e percosse. E identica pena deve essere scontata anche da N.I., di 47 anni, romeno, che non ha rispettato il foglio di via obbligatorio.