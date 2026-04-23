Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, promuove l’incontro “Per Aquam”, un appuntamento dedicato alla cultura e alle storie del viaggio marittimo previsto per martedì 29aprile 2026 alle ore 17:30. L’evento si terrà nella cornice del Terminal Passeggeri del Porto di Porto Empedocle, luogo simbolo di transito e connessione, ed è parte del public program della mostra “Insulae Aqua”(curata da Alessandra Klimciuk), che raccoglie le foto di Gianni Berengo Gardin e Filippo Romanoed è visitabile fino al prossimo 10 maggio alle Fabbriche chiaramontane di Agrigento.

Il talk intende valorizzare il collegamento marittimo come gesto simbolico e strategico, capace di ricucire il legame tra l’isola e il mondo: attraverso un approccio multidisciplinare che spazia dalla memoria storico-archeologica alla restituzione letteraria, l’incontro restituirà all’isola la sua dimensione di luogo vivo, costantemente attraversato da flussi, scambi e possibilità.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, e di Roberto Sciarratta, direttore del Parco della Valle dei Templi. Seguiranno gli interventi tecnici e culturali: la critica d’arte Alessandra Klimciuk proporrà una lettura filosofica dell’isola come spazio di apertura alla relazione partendo dalla mostra “InsulaeAqua”; la scrittrice Claudia Lanteri esplorerà il rapporto tra scrittura e insularità attraverso la tradizione letteraria; infine, l’archeologa Maria Concetta Parello analizzerà le evidenze storiche del Mediterraneo come spazio dinamico di connessioni e circolazione di idee.

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