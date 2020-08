Scomparso da due giorni, pensionato ritrovato senza vita

E’ stato trovato morto il settantaduenne di Licata Grazio Smorta, che era scomparso da un paio di giorni. A ritrovare il corpo dell’uomo, deceduto pare per cause naturali, sono stati i carabinieri di Gela, in contrada “Desusino” alla periferia di Butera, in provincia di Caltanissetta.

Indagini e ricerche erano state avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari ai poliziotti del Commissariato di Licata. Si era già attivata anche la Prefettura di Agrigento, con un piano di ricerche provinciali persone scomparse.

Proprio questa mattina avrebbe dovuto aver inizio il maxi rastrellamento territoriale da parte di forze dell’ordine e soccorritori.

L’uomo è stato ritrovato sulla sua Motoape. Come ha accertato il medico legale non aveva segni di violenza sul corpo. E’ stato stroncato da un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo.