Anziano con l’auto finisce dentro la nuova rotatoria Giunone

Un pensionato alla guida di un’auto, dopo aver sbandato, è finito all’interno della nuova rotonda “Giunone”. Si tratta di un ottantenne di Agrigento, il quale, mentre stava percorrendo la zona a bordo della sua Fiat Punto, ha finito la sua corsa proprio in mezzo all’aiuola della rotonda, inaugurata da poche settimane.

E’ successo nel corso delle ore serali. Sul posto intervenuti i carabinieri della Radiomobile. Quella rotatoria ai piedi della Valle dei Templi, e in uno dei principali snodi del territorio di Agrigento, non piace a molti. E da più parti è ritenuta anche pericolosa, soprattutto, per come è stata disposta l’illuminazione.

E dopo un paio di giorni di dirette social e note stampa, accompagnate da foto e video, una squadra di operai ha ripulito la rotonda, rimuovendo le erbacce. A documentare l’opera di pulizia, parlando di “obiettivo raggiunto”, è stato Giuseppe Di Rosa del movimento “Mani libere”.