Vincenzo Milisenda, pensionato ottantenne di Raffadali è scomparso misteriosamente nel nulla. L’uomo si è allontanato in auto, verso le 19:30 di ieri, per recarsi in un supermercato. Una telecamera ha ripreso la vettura da Raffadali in direzione Agrigento. Da quel momento in poi si sono perse le tracce. Già lo scorso mese si era verificato un episodio simile con l’ottantenne che, dopo essersi allontanato, era stato ritrovato ad Aragona.

La Renault Clio dell’uomo è stata ritrovata questo pomeriggio in contrada “Cannella”, regolarmente chiusa a chiave ma del pensionato nessuna notizia. Ogni sforzo è stato messo in campo, una vera e propria corsa contro il tempo prima che faccia buio. Le forze dell’ordine stanno setacciando l’intera area, vengono utilizzati droni e cani molecolari e un elicottero dei vigili del fuoco perlustra la zona.

In ausilio anche un gruppo di motociclisti volontari che, con le motocross, stanno percorrendo anche i tratti più impervi. “Diamo una mano a questa famiglia e riportiamo a casa questo nostro nonno raffadalese – dice il sindaco Silvio Cuffaro – la ricerca prosegue con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Dobbiamo ancora lavorare per raggiungere l’obiettivo”.

