Calcio agrigentino in lutto. E’ morto oggi a 67 anni, dopo una brutta malattia durata circa un anno, il terzino Massimo Quercioli. Gioco’ nell’Akragas per due stagioni, nei campionati di serie C1 1983-84 e 1984-85, segnando in biancazzurro una sola rete nella gara di Coppa Italia contro il Canicatti, vinta dall’Akragas 4-0. Nato il 27-6-1958 a San Giustino Valdarno, piccolo paesino in provincia di Arezzo, cresce calcisticamente nelle giovanili della squadra amaranto dove fa il suo esordio in prima squadra nel 1976. Ad Arezzo gioca per 6 stagioni vincendo la Coppa Italia semi-pro nel 1981 ed e’ tra i protagonisti della storica promozione dell’Arezzo allenato dal grande Antonio Valentin Angelillo, che conquista la serie B nel campionato 1981-82. Oltre ad Arezzo e Akragas, gioca in seguito nell’Aquila, Montevarchi e Nola. Buon viaggio “Quercia”.

