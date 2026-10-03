Un pensionato di 75 anni è morto oggi all’interno della propria abitazione a Licata. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno richiesto l’intervento della Polizia e del personale del 118.

Gli operatori sanitari, una volta giunti nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, il quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore la scorsa settimana. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire l’eventuale nesso di causalità tra l’operazione cardiaca e il decesso.

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