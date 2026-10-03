PALERMO – Colpo esterno dell’Akragas, che nell’anticipo della quarta giornata del girone A di Eccellenza supera 1-0 la Parmonval sul campo di Mondello.

A decidere la sfida è Ten López, che al 52’ trova la rete che porta avanti i biancazzurri.

Dopo il vantaggio la squadra di Fabrizio Cammarata abbassa il baricentro, si difende con ordine e prova a sfruttare gli spazi concessi dalla Parmonval in ripartenza. I padroni di casa cercano di reagire, ma l’Akragas tiene e protegge il prezioso vantaggio.

Nel finale è ancora Ten López ad avere l’occasione per chiudere definitivamente i conti, sfiorando la rete del raddoppio.

Per l’Akragas arriva così una vittoria pesante in trasferta, su un campo che alla vigilia Cammarata e Scolaro avevano indicato come particolarmente insidioso. Tre punti che danno continuità al successo ottenuto contro la Sancataldese e confermano la crescita dei biancazzurri.

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