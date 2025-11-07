Un pensionato sessantasettenne, di Agrigento, è stato avvicinato da un malvivente solitario, che dopo averlo strattonato, l’ha “scippato” del portafogli contenente la pensione appena ritirata: il bottino è 750 euro. L’uomo, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio la via Acrone. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, l’altra mattina. Il bandito ha scelto con cura la vittima.

Si è appostato senza farsi notare, poi quando è sopraggiunto l’anziano agrigentino, che stava percorrendo la strada da solo, con il volto scoperto, ha deciso di colpire.

L’ha sorpreso alle spalle, e dopo averlo spintonato, con una mossa fulminea gli ha “strappato” l’accessorio dalla tasca. Quindi si è dileguato a piedi. Il sessantasettenne è stato soccorso da alcuni passanti. Quando nella zona sono piombati i carabinieri, accorsi una volta scattato l’allarme, il pensionato è stato trovato in stato di choc. Gli investigatori dopo avere ascoltato la testimonianza dell’anziano hanno avviato le ricerche del malvivente, un uomo di carnagione scura.

