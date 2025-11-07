La scritta “Allah Akbar” (Allah è grande), è comparsa in diverse zone di Licata: sul muro esterno della caserma della Compagnia Carabinieri di Licata, sulle facciate di almeno tre chiese cittadine, sulla parete d’ingresso dell’ufficio postale centrale e sul prospetto di un palazzo storico di Corso Roma.

Ad agire, come accertato dalle telecamere di impianti di video sorveglianza pubblici, sarebbe stato uno sconosciuto in corso di identificazione.

La scritta è stata tracciata con spray di colore nero. Potrebbe essere frutto di una bravata vandalica come di una provocazione. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per danneggiamento e imbrattamento di beni pubblici, religiosi e di interesse storico. I carabinieri si stanno occupando dell’attività investigativa.

