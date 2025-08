Il nuovo caso di raggiro, con tanto di furto, si è verificato nel rione del campo sportivo di Agrigento. Una ignota malvivente con una scusa è riuscita a farsi aprire la porta e ad accedere all’interno dell’abitazione di una pensionata di 93 anni, e una volta dentro in un momento di distrazione della padrona di casa, ha arraffato gioielli, orologi e vari monili d’oro, del valore di oltre 25.000 euro, custoditi all’interno di un portagioie nella camera da letto.

L’anziana si è accorta poco più tardi di essere caduta nella trappola di una ladra. Quindi ha raccontato il fatto ai carabinieri e formalizzato la denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini finalizzate alla ricerca di indizi utili a risalire all’identità della balorda.

Non è escluso, anzi sembrerebbe essere altamente probabile, che i carabinieri abbiano già passato in rassegna, dopo averne verificato la presenza, eventuali telecamere di videosorveglianza, private o pubbliche, presenti nella zona. Gli investigatori dell’Arma invitano gli anziani a stare molto attenti, e soprattutto, di non aprire mai agli sconosciuti, anche se si qualificano per dipendenti di enti o istituzioni. E di segnalare ogni cosa al 112.

