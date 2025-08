Ignoti hanno tagliato dieci alberi di ulivo in piena produzione in un fondo agricolo di proprietà di una pensionata, settantenne. La devastazione si è verificata, quasi sicuramente, nelle ore notturne, in contrada “Monte di Sara” nelle campagne di Ribera. Su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione stanno indagando i carabinieri, ai quali la donna si è rivolta per formalizzare la denuncia.

I responsabili si sono intrufolati nell’uliveto, ed hanno tagliato gli alberi, danneggiandole irrimediabilmente. E’ stata la stessa proprietaria a fare la scoperta delle piante rase al suolo. I militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Sciacca, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento.

