Pensato nel periodo “buio” della pandemia: nasce “Bucolic – Since Covid 19”.

Un locale che è stato pensato nel pieno della pandemia e che adesso , con la forza ed il coraggio di tre giovani agrigentini, è realtà. Nel centro di Agrigento , in via Atenea, nasce “Bucolic – Since Covid 19”. Si chiama proprio così per ricordare i sacrifici che hanno dovuto patire gli esercenti, soprattutto quelli della movida, a causa delle restrizioni causa della pandemia. Alfonso Alaimo, Gianluca Brunetta ed Enzo Pezzino, nonostante il periodo, ci hanno creduto e investito. Obiettivo è la ripartenza ricordando sempre il momento buio: ecco perché il nome “Since Covid 19”.