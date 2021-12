In via Magellano, tra San Leone e villaggio Mosè, la situazione “rifiuti” è davvero quotidianamente insostenibile. Lì c’è un complesso immobiliare che ospita tante famiglie, il marciapiede posto ai lati del cancello di ingresso è un cumulo di rifiuti. “Al comune sembra andare tutto bene con bollette che arrivano per un bel natale per tutti”, segnala un residente.