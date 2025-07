AGRIGENTO – Un incontro diretto, senza filtri, quello che il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha voluto tenere questa mattina con i giornalisti delle principali testate della provincia. Un faccia a faccia pensato per fare il punto su viabilità, scuole, personale, cultura, ambiente e infrastrutture: i temi al centro dell’azione dell’Ente, dopo anni di commissariamento.

All’incontro, che si è svolto nell’ufficio di presidenza, hanno preso parte numerosi direttori e giornalisti, insieme ai dirigenti Antonietta Testone, Michelangelo Di Carlo e Achille Contino. Pendolino ha ringraziato i presenti e ha ribadito l’importanza del dialogo con la stampa “in un’ottica di trasparenza e partecipazione”.

Il presidente ha sottolineato come l’Ente, oggi dotato di un avanzo di amministrazione significativo e di una struttura tecnica consolidata, stia recuperando peso istituzionale e capacità decisionale, intervenendo su settori chiave. Sul fronte dell’edilizia scolastica, ha richiamato i numerosi interventi strutturali avviati grazie ai fondi del PNRR, sia nel capoluogo sia nei comuni della provincia.

Ampio spazio è stato riservato anche alla viabilità, con Pendolino che ha elencato i progetti di manutenzione straordinaria in corso o in fase di gara, finanziati attraverso canali regionali e statali. “Restituire dignità e sicurezza alla nostra rete stradale è una priorità – ha dichiarato – perché senza collegamenti efficienti non c’è sviluppo possibile”.

Inevitabile un passaggio sulla questione aeroporto, tema ricorrente del dibattito locale. Pendolino ha ricordato di aver impegnato risorse sin dal suo insediamento, specificando che ogni passo concreto sarà possibile solo con l’inserimento dell’opera nel Piano Nazionale dei Trasporti.

Quanto al personale, ha annunciato un piano di turnover con nuovi concorsi previsti per il 2026, per “ringiovanire l’organico con energie fresche e dinamiche, in grado di affrontare le sfide amministrative future con competenza e motivazione”.

Sul versante della promozione culturale e turistica, il presidente ha rivendicato il successo del Teatro dell’Efebo e ha ricordato la partecipazione del Libero Consorzio a fiere internazionali dell’agroalimentare, a supporto delle aziende del territorio.

Infine, spazio alle domande dei giornalisti, a cui Pendolino ha risposto “con ampia disponibilità e spirito di servizio”, ribadendo che l’Ente vuole essere “punto di riferimento e motore di sviluppo” per tutta la provincia.

