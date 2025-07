AGRIGENTO – È accaduto tutto in pochi istanti, poco dopo le tre del mattino. Un’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada lungo via Cavaleri Magazzeni, nella zona balneare di San Leone. L’impatto, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze, ma ha riacceso l’attenzione sulle condizioni del manto stradale e, in particolare, sulla presenza di un dosso non segnalato che potrebbe essere all’origine dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, i due ragazzi alla guida dell’utilitaria avrebbero perso il controllo del mezzo proprio all’altezza del dosso, finendo per sbandare e carambolare sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. I due occupanti dell’auto hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto.

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma avrebbero escluso la guida in stato di ebbrezza, con esito negativo all’alcol test. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni e dalle prime osservazioni sul luogo dell’impatto, la presenza del dosso – non adeguatamente segnalato – potrebbe aver giocato un ruolo determinante.

L’episodio alimenta il dibattito sul livello di sicurezza delle strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne e in zone ad alta frequentazione estiva come quella di San Leone. Da parte dei residenti e degli automobilisti, arriva l’ennesima richiesta di interventi urgenti di manutenzione e una maggiore attenzione alla segnaletica stradale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp