PEBA: al via le attività

Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è uno strumento pianificatorio che sancisce il diritto della accessibilità per tutti i cittadini e che considera l’accessibilità e i diritti delle persone disabili un elemento primario di civiltà, che permette di migliorare la vivibilità degli spazi siano essi edifici o aree all’aperto favorendo quindi l’inclusione delle persone più svantaggiate. Per perseguire l’obiettivo è necessario porre l’attenzione sulle attività per incrementare significativamente il numero dei Comuni dotati di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). A questo proposito, il comune di Agrigento annuncia l’avvio delle attività per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) che saranno presentate venerdì 8 ottobre alle 10 a Casa Sanfilippo. “Un piano- spiega l’assessore comunale Gianni Tuttolomondo– che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche per il miglioramento dell’accessibilità per coloro che hanno disabilità e difficoltà di deambulazione”.