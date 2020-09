Pd, assessore Riolo in corsa con «Rinasce Agrigento»

Come è noto il PD non avrà una propria lista alla competizione elettorale. Il partito è ancora in attesa di riorganizzarsi. Il segretario regionale Antony Barbagallo dovrà convocare i circoli per l’elezione del segretario provinciale. A rappresentare il partito per tutta la durata del mandato c’è Gerlando Riolo, nominato assessore alla solidarietà sociale dal sindaco Calogero Firetto. Riolo è in lista per il consiglio comunale, con “Rinasce Agrigento”. Lista ammiraglia del sindaco Firetto.

“Sono già trascorsi cinque anni da amministratore, pieni di impegno, di fatica e di intenso lavoro; ma, proprio per questo, sono stati anche anni estremamente gratificanti. C’è ancora molto da fare e voglio farlo insieme a tutti voi, alle Associazioni di volontariato che tanto fanno nel territorio, a coloro che in silenzio si spendono per gli altri”. Così Riolo ha annunciato la sua candidatura