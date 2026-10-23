PD AGRIGENTO: DIEGO GRANATA ELETTO SEGRETARIO CITTADINO. L’APPREZZAMENTO DEL PRESIDENTE GIOVANNI CIVILTÀ*

Il Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e dirigente di Forza Italia, Prof. Giovanni Civiltà, esprime il proprio apprezzamento per l’elezione di Diego Granata a Segretario Cittadino del Partito Democratico di Agrigento.

“Esprimo apprezzamento per l’elezione di Diego Granata – dichiara il Presidente Giovanni Civiltà -. Una persona perbene, capace, dotata di grande moralità e di riconosciuto spessore umano”.

“Granata è stato eletto alla guida del PD cittadino, che rappresenta oggi una grande forza popolare, intorno alla quale si stanno raccogliendo le tradizioni culturali e politiche riformatrici del Paese. Una forza che, in quanto principale partito di opposizione a livello nazionale, svolge un ruolo essenziale per la tenuta democratica”.

“Pur nella fisiologica distinzione tra chi come me milita in Forza Italia e chi milita nel campo riformista, riconosco in Diego Granata un interlocutore serio, leale e preparato. Credo che l’appartenenza sia un valore che può unire nella diversità, quando è vissuta come servizio alla comunità”.

“A lui va il mio auspicio di un confronto leale, franco e costruttivo nell’interesse esclusivo di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura”

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