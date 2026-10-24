Anziani ancora nel mirino dei truffatori a Racalmuto, dove una pensionata di 98 anni è stata raggirata e derubata di tutti i suoi averi. I malviventi sono entrati in azione al telefono: una donna, fingendosi la badante della vittima, ha inventato un finto debito di 20.000 euro e la presenza delle forze dell’ordine per costringerla a pagare.

Poco dopo, un finto carabiniere si è presentato alla porta della novantottenne che, terrorizzata, gli ha consegnato 6.000 euro in contanti, gioielli d’oro e la carta di credito.

Il complice è fuggito a piedi prima del rientro della vera assistente, momento in cui è scattata la denuncia. Sull’episodio indagano ora i carabinieri di Racalmuto, che stanno analizzando i tabulati telefonici e i filmati delle telecamere della zona per identificare i colpevoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp