Paura per un’esplosione, in fiamme magazzino

Le fiamme hanno completamente devastato un magazzino, al piano terra di uno stabile, di via Archimede, nell’abitato di Licata. Paura per un’esplosione, avvenuta all’interno dei locali, a quanto pare provocata da una bomboletta di vernice. I danni sono in via di quantificazione. Sono stati momenti di panino quelli vissuti, dal proprietario e dagli abitanti della zona, allertati dalla fuoriuscita di una colonna di fumo. Il fuoco, infatti, ha sprigionato nell’aria una nube nera.

I residenti si sono rivolti al numero unico di emergenza 112. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, i quali, si sono adoperati, sin da subito, per spegnere le fiamme. Oramai l’incendio aveva avvolto quasi del tutto il locale e i materiali, che si trovavano dentro. La presenza di materiali infiammabili ha facilitato il propagarsi delle fiamme.

I pompieri hanno lavorato lottando contro il fuoco. L’operazione di spegnimento è durata circa un’ora. Alla fine comunque non è stato riscontrato alcun problema strutturale. Sul posto hanno svolto accertamenti i carabinieri. Sicuro il fatto accidentale. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un motorino per l’acqua.