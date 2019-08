Bonus di benvenuto, i bookmaker continuano a puntare su questo sistema: ecco come funzionano

I bonus, si sa, rappresentano uno dei maggiori incentivi per gli utenti. Ogni business, nei vari settori, li usa per collezionare nuove iscrizioni e per poter così surclassare la propria concorrenza. Quando poi si parla di tipologie come i welcome bonus, ecco che si apre un mondo tutto nuovo. Oggi il settore delle scommesse online, non per caso, ha potuto giovare parecchio dell’impiego di queste tipologie di bonus e di facilitazioni. Al punto che, chi vuole rimanere sulla cresta dell’onda e difendere la propria fetta di mercato, non può più farne a meno. Vediamo dunque di capire di cosa si tratta, e quali sono le preziose opportunità garantite dai welcome bonus.

Cosa sono i bonus di benvenuto

La definizione di questi welcome bonus non è poi complessa: in pratica, si parla di “regali” che vengono concessi ai nuovi utenti che si iscrivono alla piattaforma, e a loro soltanto. Si tratta dunque di autentici incentivi proposti alle persone per convincerle di un fatto: conviene iscriversi a quel servizio, perché propone delle opportunità migliori rispetto agli altri. Un esempio concreto può essere fatto citando i bonus di benvenuto offerti da un bookmaker di scommesse sportive come William Hill: in tal caso, è possibile iscriversi al portale inserendo un certo codice promozionale, ottenendo molti vantaggi, ad esempio la possibilità di ricevere 15 euro di bonus scommesse più altri 200 euro in seguito (extra cash back). È chiaro che le tipologie di bonus di questo tipo variano a seconda del sito o servizio. Certi portali consentono ad esempio di ottenere indietro la cifra investita durante la prima scommessa, in percentuale parziale o al 100%. Magari rispettando alcuni paletti, come una quota minima di 2.00 e un massimo di importo, intorno ai 10 euro.

Altre informazioni utili

Un po’ come avviene in altri settori, anche i servizi di scommesse online provano ad anticipare i desideri dei clienti, così da poterli portare dalla propria parte. Con i welcome bonus funziona esattamente alla stessa maniera: lo scopo, infatti, è quello di intercettare le persone offrendo loro qualcosa di funzionale. Dunque, da parte dell’utente, si propone una vasta gamma di opzioni fra le quali scegliere. E questa scelta ricadrà sul servizio che va incontro – più degli altri – alle sue aspettative e al suo stile di gioco. Da ciò si evince quanto i welcome bonus risultino fondamentali sia per ottenere nuovi iscritti, sia per strapparli alla concorrenza. E non è un obiettivo facile da raggiungere, considerando che oggi il settore del betting online conta sulla presenza di molti player attrezzati e di fama mondiale. Però è uno step indispensabile da muovere, se si desidera restare vivi nel settore, difendendo la propria fetta di mercato e aumentandola a scapito degli altri concorrenti. E tutto ciò spiega, quindi, perché i bookmaker abbiano scommesso e continuino a scommettere fortemente sui welcome bonus.

Il tutto a vantaggio dei giocatori, visto che, è bene ricordarlo, la concorrenza non può che far bene agli amanti delle scommesse sportive. E l’apprezzamento nei confronti dei welcome bonus lo dimostra.