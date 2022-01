Paura per un’auto contromano sul viadotto

Alla guida di una Jeep ha sbagliato entrata, percorrendo contromano diverse decine di metri del ponte Morandi. Il fatto si è verificato, l’altra mattina, in un momento dove il traffico veicolare era piuttosto sostenuto. Dai racconti di alcuni testimoni oculari, la persona al volante di una Jeep, proveniente dal viadotto aperto, da Porto Empedocle verso Agrigento, ad un certo punto ha imboccato in maniera corretta la bretella per la via Dante.

Ha proseguito per alcuni metri poi, invece, di proseguire nella direzione consigliata dalle tabelle della segnaletica stradale, all’improvviso, si è immesso nella corsia a salire del ponte, in direzione della stessa via Dante, ma contromano. S’è rischiato un incidente stradale. Sono stati altri automobilisti a segnalargli l’errore.

Quindi ha guadagnato velocemente l’uscita del ponte, evitando con l’arrivo delle forze dell’ordine tutte le conseguenze del caso: il ritiro della patente di guida, il sequestro del mezzo e una multa salatissima.